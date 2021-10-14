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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» солдату Рустаму Хамраеву и полковнику Николаю Верхогляду (посмертно).

Тексты соответствующих указов опубликованы на сайте главы государства.

Хамраев удостоен высокой награды «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Полковник Верхогляд  награжден «за личное мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых и специальных задач, верность воинской присяге».

Рустам Хамраев погиб 17 июня 2014 года во время боя в поселке Металлист под Луганском.

Командующий украинским миротворческим контингентом в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии Николай Верхогляд умер 30 мая от тяжелой формы COVID-19.
ForUm

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