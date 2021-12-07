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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку посмертно.

Соответствующий указ №620/2021 опубликован на сайте главы государства.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» Полицяку Петру Петровичу - солдату (посмертно)», - говорится в документе.

Петр Полицяк – солдат Вооруженных сил Украины, один из «киборгов». Погиб 20 января 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта.
ForUm

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