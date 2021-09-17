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Уровень заболеваемости COVID-19 превышен в Киеве и 20 регионах.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 16 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 тыс. населения, превышен в Киеве и 20 регионах.

Так, в Киеве уровень заболеваемости составил 148 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области - 291 случай на 100 тыс. населения, и в Луганской области - 262 на 100 тыс. населения.

Также по состоянию на 16 сентября в восьми регионах Украины превышена динамика уровня госпитализаций больных с COVID-19.

Так, показатель динамики уровня госпитализаций, который установлен на уровне 50%, превышен три дня подряд в Винницкой (80,6%), Ивано-Франковской (61,9%), Львовской (79,2%), Николаевской (104,7 %) и Ривненской (60%) областях.

Кроме того, за 16 сентября показатель динамики уровня госпитализаций превышен в Днепропетровский - 52,9%, Сумской - 58,9% и Харьковской области - 56,8%.

Напомним, за сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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