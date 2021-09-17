В Черноморске Одесской области шесть воспитанников детсада получили пищевое отравление, сообщает пресс-служба областной полиции.
В течение недели в местное медицинское учреждение обратились родители детей, которые являются воспитанниками одного детского сада. Предварительно 4-х и 5-летним малышам поставили диагноз «острая кишечная инфекция».
Им оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас дети находятся дома.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка. Устанавливается, при каких обстоятельствах отравились малолетние.
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