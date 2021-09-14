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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет будет инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области по соблюдению санитарного регламента после пищевого отравления среди учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1 «Школа-детский садик», сообщает пресс-служба Министерства образования.

«Хочу поблагодарить Национальную полицию Хмельницкого за оперативное реагирование на ситуацию. Именно следователи еще 7 сентября открыли уголовное производство, выехали в заведение и инициировали работу экспертов по установлению причин отравления. Правоохранители отреагировали на информацию в интернете. Новость о возможном отравлении 4 детей, опубликованная на одном из региональных порталов, стала первоисточником и основанием для начала их работы», - сообщил министр.

Как рассказал Шкарлет, от администрации учебного заведения и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы, в частности МОН.

По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли предоставить исчерпывающей информации о ситуации и даже не владели сведениям об открытом уголовном производстве.

«Такая ситуация является неприемлемой. Будем подробно выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц. Отдельное спасибо председателю Хмельницкой ОГА за конструктив и максимальное содействие в расследовании ситуации», - отметил министр.

Напомним, в учебном заведении города Хмельницкий, где зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, отравились 84 ученика.
ForUm

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