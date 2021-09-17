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Министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг подала в отставку из-за ситуации с эвакуацией из Афганистана в прошлом месяце.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Она - первый чиновник стран Запада, который ушел в отставку на фоне хаоса в Афганистане после захвата власти талибами.

Голландские депутаты выразили ей вотум недоверия, заявив, что правительство слишком медленно реагировало на кризис и оставило в стране многих афганцев, которых следовало эвакуировать.

Кааг заявила, что отстаивает свои действия, но согласилась с приговором депутатов.

Она признала, что правительство реагировало медленно и запутанно на предупреждение о наступлении талибов.

За последние две недели августа Нидерландам удалось эвакуировать из Афганистана около 2000 человек. Но сотни местных работников и людей, которые работали переводчиками с войсками Нидерландов, остались в стране.

Кааг признала, что правительство действовало на основании «неправильных предположений», но настаивала на том, что скорый приход талибов к власти ошеломил всех, «включая сам «Талибан».

Несмотря на это, Кааг сказала, что голосование депутатов не оставило ей другого выбора, кроме как уйти со своего поста.

Министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, которого критиковали за то, он оставался в отпуске, когда Кабул захватывали боевики, заменили в ходе перестановок в правительстве на этой неделе.
ForUm

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