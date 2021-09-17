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Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали работать инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

«Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистота, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое», - отметил Константин Усов.

По его словам, для фиксации нарушений инспекторы будут «вооружены» постоянно включенными боди-камерами.

Заместитель председателя КГГА рассказал, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией.

«Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет - уволим и следующий», - подчеркнул Усов.

Напомним, для реального контроля температурного режима в салонах автобусов КСП приобрела специальные термометры. Они получили сертификаты калибровки «Укрметртестстандарта».
ForUm

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