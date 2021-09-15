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Киев первым в Украине внедряет реальный контроль температурного режима в салонах общественного транспорта, работающего на городских автобусных маршрутах. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

«Четкий предельный температурный режим летом и зимой - неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. И я понимаю, что КГГА должна не просто объявить «новые требования», а обеспечить их жесткий и законный контроль», - отметил Усов.

По его словам, Коммунальная служба перевозок за последний месяц не просто приобрела чрезвычайно точные термометры, но и получила на них сертификаты калибровки от ГП «Укрметртестстандарт».

«Таким образом, инспекторы предприятия получают надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне - зимой. Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства», - отметил заместитель председателя КГГА.
ForUm

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