В Министерстве инфраструктуры Украины были анонсированы изменения в системе пассажирских перевозок. Правительством планируется отказаться от конкурсов при назначении маршрутов, а также создать реестр автостанций.

Как пишет Слово и Дело, об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем сообщил в эфире телеканала «Дом».

«По пассажирским перевозкам, первое – мы уберем конкурсность. Конкурс будет, но это будет заявленный принцип. Уже не будет одного победителя, когда один победитель выигрывал, получал документы и торговал потом со всем рынком. Сейчас мы говорим – любой перевозчик. Хочешь, если у тебя достаточно транспортных средств, заходи – перевози людей. Хоть 100 на один маршрут», – заявил замминистра.

Согласно его словам, в таком случае рынок и конкуренция определят, кто самый лучший. При этом Найем отметил, что подобная схема не всем нравится.

«Кому-то нравилось сидеть на конкретных маршрутах, платить за это деньги и годами торговать с другими. Такого не будет», – заявил Найем.

Замглавы ведомства также сообщил, что планируется пересмотреть принцип работы автостанций - он должен стать безопасным и прозрачным. Будет создан реестр, что позволит видеть, какая автостанция какие услуги предоставляет.

«Любой человек может у себя под домом взять и столбик поставить и сказать, что это автостанция. Я считаю, что это не так. Мы должны иметь нормальные автостанции, где человеку предоставляют нормальные услуги, а самое главное – мы должны понимать, где контролировать», – сказал Найем.