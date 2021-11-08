Киев разрывает договоры еще с 4-мя перевозчиками и убирает с улиц 76 «ржавых корыт», заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, из-за которых необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах:

№№ 224, 234, 539, 559 – «Союз-Авто»

№ 231– «Базальт»

№№ 421, 581, 155, 516 – «Кийтранс-2005»

№№ 517, 402 – «Универсал-Транс»

Договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке.

Чиновник подчеркнул, что город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками.

Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у «Киевпсстранса».

Например:

402 маршрутка – троллейбус №44

516 маршрутка – автобус №63

234 маршрутка – 29 троллейбус

224 маршрутка – 88-й автобус

«Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот Киевпасстранса на указанных 11 направлениях», - отметил Усов.