Киев разрывает договоры еще с 4-мя перевозчиками и убирает с улиц 76 «ржавых корыт», заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Аудиторская проверка конкурсных документов на перевозку пассажиров выявила очередные фальсификации, из-за которых необоснованное преимущество получили перевозчики на маршрутах:
- №№ 224, 234, 539, 559 – «Союз-Авто»
- № 231– «Базальт»
- №№ 421, 581, 155, 516 – «Кийтранс-2005»
- №№ 517, 402 – «Универсал-Транс»
Договоры по 11 маршрутам расторгаются в одностороннем порядке.
Чиновник подчеркнул, что город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам – ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками.
Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у «Киевпсстранса».
Например:
- 402 маршрутка – троллейбус №44
- 516 маршрутка – автобус №63
- 234 маршрутка – 29 троллейбус
- 224 маршрутка – 88-й автобус
«Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот Киевпасстранса на указанных 11 направлениях», - отметил Усов.
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