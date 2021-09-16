Причиной взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли два человека, стало самодельное взрывное устройство, установленное в авто. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство», - сказал собеседник агентства.

По одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.

Полиция и СБУ расследуют происшествие как теракт.

Напомним, в Днипре в результате взрыва в автомобиле погибли два человека, находившиеся внутри.

Жертвами взрыва автомобиля в Днипре стали начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС в Днепровской области Дарья Гречищева и член общественной организации »Украинский Легион» Алексей Кавлак.