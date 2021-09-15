В Днипре в результате взрыва в автомобиле погибли два человека, находившиеся внутри, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9:00. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на ул. Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Личности погибших уже установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.

Как сообщает «Днепр Оперативный», по инсайдерской информации, это было заказное убийство. Погибший был членом общественной организации «Украинский легион».