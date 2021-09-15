Жертвами взрыва автомобиля в Днипре стали начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС в Днепровской области Дарья Гречищева и член общественной организации «Украинский Легион» Алексей Кавлак.

«Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около девяти утра трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС в Днепровской области Дарья Гречищева. Дарья была одна из лучших сотрудников ГосЧС, а возглавляемый ею отдел - одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГосЧС», – сообщает пресс-служба ГосЧС.

Также отмечается, что Дарья была волонтером Красного Креста.

«Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой. Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами. Светлая память нашей подруге, коллеге, просто прекрасному человеку, капитану службы гражданской защиты Дарьи Гречищевой», – сказано в сообщении.

Вторым погибшим в результате взрыва оказался член общественной организации «Украинский Легион» Алексей Кавлак.

Напомним, в Днипре в результате взрыва в автомобиле погибли два человека, находившиеся внутри.