В Днипре в результате взрыва в автомобиле погибли два человека, находившиеся внутри.

Жертвами взрыва автомобиля в Днипре стали начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС в Днепровской области Дарья Гречищева и член общественной организации «Украинский Легион» Алексей Кавлак.

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 460 млн грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

В Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год включили поправку, которая вынудит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая систему Iron Dome («Железный купол»). Об этом говорится в материале издания Politico.

Государственное бюро расследований проводит расследование возможного совершения преступления народным депутатом Гео Леросом.

Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.

Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 67 копеек до 26,61 грн за литр.

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что белорусский пограничный знак якобы обстреляли с территории Украины.

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша настаивает, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП – его убили ударами кастета в голову.

За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.