также в разделеОбщество
Беленюк рассказал, почему закрыли дело по поводу расистских оскорблений 9
Денис Мандичев: Процессуальное законодательство в вопросах банкротства физлиц требует усовершенствования 16
В Госпогранслужбе прокомментировали обстрел белорусского пограничного знака 255
На закупку COVID-вакцин в проекте бюджета-2022 заложили 2,6 миллиарда 9
Моргенштерна повторно внесли в «черный список» Минкульта 14
В отношении Лероса начато уголовное производство 63
Иностранцам, следующим через Украину транзитом, больше не нужна самоизоляция 12
Растаможить авто можно будет через «Дию» 13
США могут предоставить Украине систему ПРО «Железный купол» 44
В Беларуси заявили, что с территории Украины обстреляли ее пограничный знак 45
Экс-замгенпрокурора: Вячеслава Чорновила убили ударами кастета 50
Арестович назвал АТО «курортом для мальчиков» 30
СБУ закрыла два подпольных колл-центра, работавших на криминального авторитета 32
НАН прогнозирует дальнейший рост заболеваемости коронавирусом 10
На Волыни из-за нашествия гусениц объявили карантин 40
СБУ задержала организатора незаконного «референдума» на Луганщине 42
В Чехии объяснили, почему арестовали задержанного по запросу Украины россиянина 28
На платных камерах в СИЗО Минюст уже заработал 5 миллионов 16

В Днипре в результате взрыва в автомобиле погибли два человека, находившиеся внутри.

Жертвами взрыва автомобиля в Днипре стали начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС в Днепровской области Дарья Гречищева и член общественной организации «Украинский Легион» Алексей Кавлак.

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 460 млн грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

В Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год включили поправку, которая вынудит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая систему Iron Dome («Железный купол»). Об этом говорится в материале издания Politico.

Государственное бюро расследований проводит расследование возможного совершения преступления народным депутатом Гео Леросом. 

Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. 

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.

Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов на 67 копеек до 26,61 грн за литр.

Пограничный комитет Беларуси сообщил, что белорусский пограничный знак якобы обстреляли с территории Украины.

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша настаивает, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП – его убили ударами кастета в голову.

За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
9
Теги