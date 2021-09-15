Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша настаивает, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП – его убили ударами кастета в голову, сообщает «Украинская правда».

«Мы расследовали дело об убийстве Чорновила. И установили, что Чорновила убили. Убили четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя. Бесспорно, что (смерть наступила. – Ред.) не в ДТП... Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы «раскрутили» эксперта, который сказал, что он не вскрывал (не проводил вскрытие. – Ред.) тела Чорновила», – заявил он.

По словам Голомши, было установлено, что были отключены подушки безопасности, был сфальсифицирован осмотр места происшествия, а также установлено убийство на Волыни главного свидетеля.

Он заявил, что точно знает о «четырех ударах кастетом», потому что он «возглавлял расследование этого дела, руководил всеми следователями, прокурорами и непосредственно читал экспертизу и общался с экспертом». Голомша добавил, что, по его мнению, «эксперт готов дать интервью УП по этому поводу».

На вопрос, есть ли экспертиза «на бумаге» по убийству, он заявил, что «безусловно экспертиза есть на бумаге».

Стоит отметить, что Голомша об убийстве Чорновила кастетом заявляет не впервые – такую ​​информацию он уже озвучивал в интервью, в частности, в 2015 году.

В то же время в марте 2021 гола заместитель директора департамента МВД по коммуникациям со СМИ Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде» сообщил, что комплексная комиссионная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза пришла к выводу, что Чорновил был смертельно травмирован в результате ДТП в марте 1999 года, а подтверждений других версий гибели пока нет.

По словам Тракало, экспертиза длилась почти 2 года (31.01.2017 – 29.10.2018).

Он также добавил, что подтверждения теории, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе версии о повреждении кастетом, экспертиза, отработав имеющиеся материалы, не нашла, однако полностью ее тоже не исключает.

Для справки: Вячеслав Чорновил – украинский политический деятель, диссидент, журналист. Погиб в результате автокатастрофы на трассе «Борисполь – Золотоноша» 25 марта 1999 года. В 2000 году Чорновил был удостоен звания Герой Украины посмертно.

Представители НРУ с самого начала называли гибель своего лидера политическим убийством.

В сентябре 2013 года экс-депутат Григорий Омельченко подтвердил в суде факт существования кассеты информации о планировании сотрудниками МВД убийства экс-лидера Народного Руха.

21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели лидера Руха Вячеслава Чорновила. Было принято решение, что поскольку это не заказное убийство и не политическое убийство, а лишь авария, то срок действия наказания по этому делу составляет 10 лет, и поскольку он уже прошел, дело было закрыто.

В то же время в апреля 2014 года расследование было вновь возобновлено.

31 января 2017 года в производстве назначили комплексную судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и автотехническую экспертизу.