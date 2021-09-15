В Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели. Ожидается, что всю страну переведут в «желтую» зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

«Вопрос о переводе Украины в желтый уровень эпидемиологической небезопасности будет решаться минимум в понедельник-вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло» - сказал Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, 13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.