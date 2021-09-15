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Пограничный комитет Беларуси сообщил, что белорусский пограничный знак якобы обстреляли с территории Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», – сказано в сообщении.
ForUm

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