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Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина.

«Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 миллионов евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро», - сообщил он.

Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.

«Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября», - заявил Домбровскис.

 
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