Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украиной в конце октября.
Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина.
«Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 миллионов евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 миллиарда евро», - сообщил он.
Еврокомиссар отметил, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.
«Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом в отношении текущей программы Украины с МВФ позволило Комиссии прийти к позитивному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября», - заявил Домбровскис.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время