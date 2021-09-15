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Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ТСН, комментируя информацию о том, что у трех миллионов доз вакцин якобы подходит к концу срок использования, сообщает УНИАН.

Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться - тогда, по его словам, проблем со сроком годности не будет.

«Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни - так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного - прийти в пункты прививки и вакцинироваться», - сказал он.

По данным министра, сегодня в Украине в наличии 11 миллионов доз вакцины.

Как ранее сообщал ForUm, 13 сентября Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
ForUm

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