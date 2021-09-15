Государственное бюро расследований проводит расследование возможного совершения преступления народным депутатом Гео Леросом. Об этом журналистам сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук.

По его словам, 14 сентября 2021 генеральный прокурор открыл уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины.

«Сегодня Офис генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины приготовления к заведомо ложного показания свидетеля (потерпевшего) для предоставления следственным органам», – отметил он.

Отмечается, что основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из Telegram-каналов. В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал от неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти.

По словам Зинорука, предварительная квалификация уголовного преступления - приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК Украины) и введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины), но в результате проведения следственных действий и при наличии других оснований квалификация может быть изменено.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Планируется назначение соответствующих экспертиз с целью подтверждения или опровержения наличия монтажа на видео, идентификации изображенного лица, а также исследования содержания разговора. Запланированы допросы свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства указанного уголовного производства.

Она также сообщил, что следжствие установило ценных свидетелей, разглашение сведений о которых в настоящее время может повредить досудебном расследованию. Но информация, которой они обладают, имеет важное значение для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.

В ГБР поступает информация о возможном совершении уголовных преступлений публичными лицами, связанными с этим фактом и другими преступлениями.