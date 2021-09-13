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Поджог автомобиля народного депутата от «Слуги народа» Гео Лероса, произошедший 28 августа 2020 года, был организован самим политиком с целью привлечения внимания общественности к его персоне. Об этом говорится в расследовании, пишет Znaj.ua

Тогда Лерос связал поджог со своей политической и антикоррупционной деятельностью, обвинив в уничтожении машины Офис Президента.

«О готовящемся поджоге Лерос знал за месяц. Более того, уничтожение автомобиля и последующие события были частью плана самого Лероса, о чем свидетельствуют записи с его участием», - говорится в сообщении.

На видео, датированном 24 июля 2020 года, Лерос получает пакет с предположительно $60 тысячами, после чего выкладывает план «четырехходовочки».

«Согласно задумке, Лерос анонсирует брифинг, где собирается рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен в том числе мэр Кличко. Как раз для привлечения внимания общественности, нардеп предлагает поджечь свое имущество, по итогам чего делом должны были заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков», - отмечается в расследовании.

Позднее всё сказанное Леросом на видео воплотилось в жизнь, напомнили авторы.
ForUm

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