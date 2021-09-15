Процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток-2» может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает «Европейская правда».

«Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, кажется, четыре месяца, начало 2022 года выходит», - сказал Лавров.

Он также заявил, что не сомневается в том, что попытки «нападать» на газопровод продолжатся.

Начиная с 8 сентября у немецкого регулятора есть четыре месяца для рассмотрения заявки на сертификацию газопровода и подготовки отчета, то есть конечный срок - 8 января 2022 года.

Далее немецкий регулятор передает отчет Еврокомиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы «Северного потока-2» без разрешений приведет к применению санкций.

В дополнение «Северный поток-2» должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию, продолжительность этого этапа - до трех месяцев.

Напомним, в российском Газпроме заявили, что строительство скандального трубопровода «Северный поток-2» завершено.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG - на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.