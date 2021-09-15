Администрация президента США Джо Байдена заявила, что большинство федеральных служащих должно пройти полную вакцинацию от COVID-19 не позднее 22 ноября, сообщает УНИАН.
На прошлой неделе президент Байден подписал указ, обязывающий федеральных служащих, работающих в органах исполнительной власти, пройти полную вакцинацию. Указ предусматривает лишь несколько исключений.
В указаниях для федеральных учреждений, которые были опубликованы на федеральном сайте, администрация заявила, что все ведомства должны действовать «оперативно, чтобы их сотрудники были полностью вакцинированы как можно быстрее и не позднее 22 ноября».
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