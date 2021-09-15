СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления. В трех делах досудебное расследование продолжается, а еще одно дело направлено в суд, сообщает «Детектор медиа».

Пресс-центр СБУ сообщил, что с 20 мая 2019 следователями Службы безопасности осуществлялось досудебное расследование по четырем уголовным производствам по посягательству на жизнь президента Украины по ст. 112 УК Украины и по двум уголовным производствах по фактам угрозы убийством, причинения вреда в отношении здоровья президента Украины по ст. 346 УК Украины.

Из них одно уголовное производство по ст. 346 УК Украины направлено в суд с обвинительным актом, два уголовных производства по ст. 112 УК Украины закрыты за отсутствием состава уголовного преступления в трех уголовных производствах досудебное расследование пока продолжается.

Деталей расследования, как и имен фигурантов дел в СБУ не уточнили.