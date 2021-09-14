Американская компания Colossal Biosciences вместе с профессором генетики из Гарвардской медицинской школы Джорджем Черчем планируют «воскресить» шерстистых мамонтов, которые вымерли десятки тысяч лет назад, с помощью генной инженерии.

На проект собрано более 15 миллионов долларов, передает Укринформ со ссылкой на Tech Crunch.

Реализовать проект планируется с помощью передовых технологий редактирования генома.

Ученые выяснили, что из современных животных генетически близкими к шерстистым мамонтам являются азиатские слоны (геномы совпадают на 99,6%). План ученых заключается в редактировании генома азиатского слона и выведении гибрида.

В Colossal Bioscience ожидают, что первые «мамонты» должны родиться через 4-6 лет.