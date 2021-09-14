Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект об олигархах может рассматриваться парламентом даже если передан в Венецианскую комиссию.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно направления на анализ в Венецианскую комиссию законопроекта о деолигархизации, несмотря на позицию фракции «Слуга народа», Разумков пояснил, что четыре оппозиционные фракции и уполномоченный ВР по правам человека попросили направить этот законопроект в Комиссию.

«Все фракции знали, что в пятницу этот законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию. После того, как он был направлен, я получил письмо от Давида Арахамии о том, что есть позиция, причем она несколько отличалась: сначала было указано, что фракция не возражает и в целом поддерживает эту инициативу, с другой стороны, в конце письма было указано, что коллеги считают нецелесообразным его направлять», - рассказал спикер.

Он напомнил, что с текущего созыва парламента уже было как минимум два случая, когда законопроект направлялся для получения заключения Венецианской комиссии, но его не ожидали, получив его уже между первым и вторым чтением законопроекта.

«Не учесть предложение всех оппозиционных фракций я не мог. Поэтому законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию. Дальше хотелось бы понять позицию и «Слуги народа», потому что я не совсем понял: или коллеги предлагают подождать, когда мы получим этот вывод... Если нет, то Регламент Верховной Рады нам не запрещает рассматривать законопроект, даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии», - отметил Разумков.

Спикер также выразил мнение, что выводы комиссии укажут на то, что по этому законопроекту «мы все делаем правильно».