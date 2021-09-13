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Харьковское предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах – в том числе и вакцин против COVID-19.

Об этом стало известно сегодня на встрече коллектива «Лекхима» с руководителем города Игорем Тереховым, сообщает УНИАН.

«Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство примерно 25-30 млн евро, - это очень хорошо», - заявил Игорь Терехов.

Руководитель города также отметил, что власти Харькова сейчас делает все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса - закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа «Лекхим» стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

Группа «Лекхим» существует с 1992 года. Через год после начала работы «Лекхим» первой в Украине организовала промышленный выпуск препаратов в форме супозиториев, а в 2000 году начала производить препараты в таблетках. Сегодня группа «Лекхим» производит более 200 наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Харькова, Украины и экспортируется в 35 стран мира. Ежегодно группа регистрирует около 10 новых препаратов.
ForUm

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