Этот эпидемического сезона в Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа - B/Washington, H1N1 и H3N2.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНИАН.

Отмечается, что в 2021-2022 году ожидается аналогичный в прошлом году эпидемический сезон гриппа.

«Ожидается циркуляция штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Он (эпидсезон. – Ред.) не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни», - говорится в сообщении.

По словам Кузина, в прошлом году очень много людей болели гриппом и еще больше - получили или тяжелое течение, или столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.

«С июня мы начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также сейчас проводятся переговоры о передаче в рамках гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тысяч доз). Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в «ковидных» больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи», - сказал Кузин.

Что касается аптечной сети, то в нее в этом году доставят большее количество вакцин, чем в прошлом году, - примерно миллион доз. Но окончательное количество будет регулироваться спросом, отметили в Минздраве.

Кузин также анонсировал производство вакцины против гриппа украинским производителем. Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года: «Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех - или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах. Это будет продукция in bulk (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку), но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы».