В Украине за субботу вакцинировали 74 444 человека против коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 сентября.

Указано, что первую дозу получили 29 170 человек, полностью иммунизированы – 45 274 человека.

Вчера в Украине работали 579 мобильных бригад, 1 722 пункта прививки и 383 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 29 885. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna– 23 159, Sinovac – 15 917 и AstraZeneca (5 483).

С начала кампании вакцинации привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу – 5 889 810 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 775 986 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 8664

Винницкая - 1176

Волынская - 575

Днепропетровская - 4617

Донецк - 672

Житомирская - 769

Закарпатская - 449

Запорожская - 952

Ивано-Франковская - 743

Киевская - 3548

Кировоградская - 924

Луганская - 764

Львовская - 2950

Николаевская - 811

Одесская - 3630

Полтавская - 2362

Ровенская - /753

Сумская - 932

Тернопольская - 1398

Харьковская - 3570

Херсонская - 1220

Хмельницкая - 827

Черкасская - 1421

Черновицкая - 997

Черниговская - 550.

Напомним, в Украине сделали более 180 тысяч прививок от коронавируса.