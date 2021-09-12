В Украине за субботу вакцинировали 74 444 человека против коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 12 сентября.
Указано, что первую дозу получили 29 170 человек, полностью иммунизированы – 45 274 человека.
Вчера в Украине работали 579 мобильных бригад, 1 722 пункта прививки и 383 центра вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 29 885. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna– 23 159, Sinovac – 15 917 и AstraZeneca (5 483).
С начала кампании вакцинации привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу – 5 889 810 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 775 986 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Киев - 8664
Винницкая - 1176
Волынская - 575
Днепропетровская - 4617
Донецк - 672
Житомирская - 769
Закарпатская - 449
Запорожская - 952
Ивано-Франковская - 743
Киевская - 3548
Кировоградская - 924
Луганская - 764
Львовская - 2950
Николаевская - 811
Одесская - 3630
Полтавская - 2362
Ровенская - /753
Сумская - 932
Тернопольская - 1398
Харьковская - 3570
Херсонская - 1220
Хмельницкая - 827
Черкасская - 1421
Черновицкая - 997
Черниговская - 550.
Напомним, в Украине сделали более 180 тысяч прививок от коронавируса.
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