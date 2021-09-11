В Харькове 12 сентября состоится ЛГБТ-марш. На территорию формирования колонны марша доступ будет ограничен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции .

Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Полиция просит представителей средств массовой информации иметь при себе журналистские удостоверения.

Кроме того, участников мероприятия, жителей и гостей города просят не нарушать публичную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга.

"Уважаемые граждане и СМИ, просим во время шествия не использовать квадрокоптеры", - отмечают в полиции.