также в разделеОбщество
Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе: есть раненные 8
Малюська: Имущество олигархов не будут конфисковывать 8
В Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi 15
Ушел из жизни художник и архитектор Флориан Юрьев 6
Две области в Украине не соответствуют «зеленой зоне» 13
В Украине сделали более 180 тысяч прививок от коронавируса 9
На Донбассе погиб военный 69
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали 3 869 новых случая коронавирус 9
На оккупированном Донбассе находятся 37 тысяч российских военнослужащих 26
ВСУ запланировали учебные сборы, в частности в приграничных с Беларусью областях 11
10 сентября. Картина дня 34
ВСК: Международной спецоперации по «вагнеровцам» не было 48
Разумков во второй раз заболел COVID-19 42
Дарта Вейдера вызвали в НАПК 28
Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований 15
«Смотрящий» из РФ скрывался в городке на Тернопольщине 16
ГБР разоблачило масштабную схему ввоза в Украину российского топлива 26
Аэропорт «Ужгород» принял первый авиарейс в рамках соглашения со Словакией 13

В Харькове 12 сентября состоится ЛГБТ-марш. На территорию формирования колонны марша доступ будет ограничен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Полиция просит представителей средств массовой информации иметь при себе журналистские удостоверения.

Кроме того, участников мероприятия, жителей и гостей города просят не нарушать публичную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга.

"Уважаемые граждане и СМИ, просим во время шествия не использовать квадрокоптеры", - отмечают в полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
5
Теги