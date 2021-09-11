В Харькове 12 сентября состоится ЛГБТ-марш. На территорию формирования колонны марша доступ будет ограничен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Охрану правопорядка во время мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Полиция просит представителей средств массовой информации иметь при себе журналистские удостоверения.
Кроме того, участников мероприятия, жителей и гостей города просят не нарушать публичную безопасность и порядок, не проносить на мероприятие запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей, не провоцировать друг друга.
"Уважаемые граждане и СМИ, просим во время шествия не использовать квадрокоптеры", - отмечают в полиции.
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