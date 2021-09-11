Страны-члены Европейского Союза используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о ее членстве. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме “Ялтинская европейская стратегия”.

«Надо признать простой факт — присоединение к ЕС связано не только с реформами. Политическое решение государств-членов Европейского Союза принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо нас держать на крючке реформ. Я за реформы, но я немного устал от того, что слышу как государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды. Они не хотят нас принимать не потому, что мы не готовы, они сами не готовы», — сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что хочет, чтобы его слова поняли правильно.

«Украина хочет реформ, будет их внедрять ради собственного блага и не искать каких-то отговорок... Но я настаиваю, что вопрос присоединения к ЕС в первую очередь политический», — заявил министр.