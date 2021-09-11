Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к возобновлению отношений с Украиной. Об этом сообщается во время трансляции форума "Вся Россия-2021".

По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность восстановить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ является нам очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — сказал Лавров.

По его словам, Россия готова “хоть завтра” восстанавливать отношения с Западом, но Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.