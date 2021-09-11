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Бывший защитник Металлиста Денис Барвинко скончался на 28-м году жизни.

По информации Sportnews, украинец накануне оказался в больнице из-за резкого повышения уровня сахара в крови.

Последние несколько дней он провел в коме.

Напомним, Барвинко дебютировал за Металлист в 2012 году. На счету Дениса 11 игр за харьковский клуб, в которых он выполнил две голевые передачи.

В последнее время украинец работал главным тренером любительской команды Энергия в чемпионате Днепропетровской области.
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