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В последние годы наблюдается увеличение масштабов привлечения сил и средств вооруженных сил РФ к проведению мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе и вблизи государственной границы Украины.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга 10 сентября.

По его словам, ситуация с безопасностью в мире и вокруг Украины остается сложной. Агрессивные действия РФ против Украины и других государств направлены на разрушение системы международной и европейской безопасности.

Он подчеркнул, что вблизи границы Украины и временно оккупированного Крыма развернуто 46 батальонных тактических групп, 12 тактических групп, две ракетные бригады, четыре отряда специального назначения, а также группа катеров и группа вертолетов.

Общая численность группировки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей составляет более 37 тыс. человек. Он уточнил, что речь идет о российской армии.

31 августа Залужный заявил, что украинская армия ежедневно готовится к отражению широкомасштабного наступления российских войск на Украину.

На Донбассе с систематическими нарушениями со стороны российских боевиков действует режим прекращения огня, введенный 27 июля 2020 года. С начала действия так называемого перемирия в результате обстрелов со стороны контролируемых Россией боевиков погибло более 40 украинских военных.
ForUm

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