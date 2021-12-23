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Указ Министерства обороны Украины №313 о перечне профессий для женщин и пребывании их на воинском учете отражает назревшую необходимость создания такого документа, который бы позволял военным видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты Украины. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил генерал-лейтенант Валерий Залужный на презентации концепции наградной системы главнокомандующего Вооруженных сил Украины к 30-й годовщине ВСУ в Киеве.

«Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства. Потому родился этот указ, немного больше 100 специальностей туда «вбили», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

«Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо», - сказал Залужный.

 
ForUm

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