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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли провели переговоры, посвященные российской угрозе на границах Украины и ситуации с безопасностью в Восточной Европе в целом.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщается на сайте Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Американский генерал заверил, что США и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине, передавая ей вооружение, чтобы усилить возможность ВСУ давать отпор агрессору. Также он подчеркнул, что Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет, и защищать их всеми возможными путями.

Добавим, Соединенные Штаты очень серьезно относятся к наращиванию сил России около украинских границ, однако в Пентагоне до сих пор не могут определиться, нападет ли Путин на Украину.

Впрочем, в Украине угрозу скорой войны отрицают. Так, президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что спутниковые снимки, которые неоднократно публикуют западные СМИ, не дают возможности объективно оценивать наращивание войск России на границе Украины. Более точной информацией владеет украинская разведка.
ForUm

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