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Утром 31 октября умер известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный. Об этом сообщил экс-председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.

Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года единственного внука, ушедшего защищать Украину.

Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, спас в бою 50 побратимов.

История семьи Залужных получила широкую огласку в СМИ.

Иван Залужный начал получать многочисленные письма поддержки от украинцев, а также отдельных ветеранов Второй мировой из России.

Ветеран активно поддерживал местных бойцов АТО, общался с представителями воинской части, где служил его внук.

Вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем в 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

В мае 2021 Ивану Залужному исполнилось 103 года.
ForUm

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