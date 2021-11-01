Утром 31 октября умер известный запорожский ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный. Об этом сообщил экс-председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.
Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года единственного внука, ушедшего защищать Украину.
Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, спас в бою 50 побратимов.
История семьи Залужных получила широкую огласку в СМИ.
Иван Залужный начал получать многочисленные письма поддержки от украинцев, а также отдельных ветеранов Второй мировой из России.
Ветеран активно поддерживал местных бойцов АТО, общался с представителями воинской части, где служил его внук.
Вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем в 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти (УИНП).
В мае 2021 Ивану Залужному исполнилось 103 года.
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