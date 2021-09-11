Соединенные Штаты временно прекратили принимать рейсы с беженцами из Афганистана после того, как у четырех человек по прибытии в США обнаружили корь.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Полеты в США временно поставлены на паузу по требованию Центров по контролю и профилактике заболеваний и в целях осторожности, поскольку были обнаружены четыре случая кори среди афганцев, которые недавно прибыли в США», - сказала она на брифинге.

Четырех человек, которые заболели корью, поместили на карантин и начали отслеживание их контактов.

Псаки отметила, что все афганцы, которые прибывают, должны пройти вакцинацию от кори, что является условием въезда в Соединенные Штаты.

Вакцины против основных болезней, таких как корь, эпидемический паротит и краснуха, вводятся на военных базах, которые принимают афганских беженцев в США.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила, что администрация рассматривает возможность вакцинации тех, кто до сих пор находится на зарубежных базах в ожидании поездки в США.