Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было, а проводилось специальное разведывательное мероприятие, заявила председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа»).

«Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с «вагнеровцами» в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое проводилось в рамках постоянной работы Главного управления разведки. А именно ведется работа с 2014 года по документированию, сбору информации о лицах, которых привлекали в той или иной мере к агрессии со стороны Российской Федерации, к действиям в ОРДЛО», - сказала Безуглая на брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

При этом парламентарий уточнила, что в рамках этой работы в 2018 году начался новый этап изучения информации о частных военных компаний, которые принимают участие в вооруженном конфликте РФ на востоке Украины. Во время этого этапа, со слов Безуглой, был создан фейковый сайт, на котором сотрудники ГУР Минобороны Украины проводили «собеседования» с целью получения информации о том, как действуют ЧВК и кто является их участниками.

«Было опрошено сотни людей, и в дальнейшем целью этого разведывательного мероприятия и был сбор информации, идентификации. И это специальное мероприятие завершилось 6 июля 2020 года», - отметила она.

Тем не менее, по данным ВСК Рады, в июле прошлого года к ГУР Минобороны обратилась Служба безопасности Украины «с идеей использовать эту информацию доя определенных активных действий, а именно - чтобы попробовать вытянуть часть предполагаемых участников вооруженных конфликтов, прежде всего, на востоке Украины, с территории России в Украину».

Следовательно, с этого времени началось следующее специальное мероприятие. В июле Служба безопасности Украины получила информацию по результатам документирования данных, после чего «было отобрано несколько десятков лиц, представляющих оперативный интерес, из которых в дальнейшем было отобрано 33».

Как сообщал ForUm, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании.

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».