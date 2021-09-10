Тест обнаружил у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова COVID-19.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня», - написал он в Facebook.

Спикер сообщил, что в субботу собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

«К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было», - отметил он.

Разумков надеется, что сможет выступить online.

«Буду находиться на самоизоляции, некоторое время буду работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!», - подытожил спикер парламента.

Напомним, 11 ноября 2020 Разумков сообщил, что заболел коронавирусом.