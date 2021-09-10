также в разделеОбщество
10 сентября. Картина дня 6
ВСК: Международной спецоперации по «вагнеровцам» не было 28
Дарта Вейдера вызвали в НАПК 23
Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований 12
«Смотрящий» из РФ скрывался в городке на Тернопольщине 9
ГБР разоблачило масштабную схему ввоза в Украину российского топлива 23
Аэропорт «Ужгород» принял первый авиарейс в рамках соглашения со Словакией 10
ЕС передал украинской полиции служебные авто и оборудование на €3,4 млн 15
Бывший сотрудник МВД организовал канал переправки нелегалов в ЕС 10
Рада запретила сексизм в рекламе 27
В Минздраве озвучили три сценария развития ситуации с COVID-19 26
Ляшко сообщил, когда в Украине введут желтую зону карантина 27
Минздрав: В Украину уже ввезли 22 миллиона доз COVID-вакцины 15
Из Кабула коммерческим рейсом эвакуированы двое украинцев 23
СБУ задержала на Одесчине участника «Исламского государства» 31
В Украине зафиксировано 3615 новых случаев COVID-19 57
Начальника Летной академии со второй попытки арестовали 58
Данилов: Армия готова взять Донецк и Луганск, если президент даст команду 1775

Тест обнаружил у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова COVID-19.

«Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня», - написал он в Facebook.

Спикер сообщил, что в субботу собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

«К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коровирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было», - отметил он.

Разумков надеется, что сможет выступить online.

«Буду находиться на самоизоляции, некоторое время буду работать дистанционно. К счастью, чувствую себя хорошо. Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!», - подытожил спикер парламента.

Напомним, 11 ноября 2020 Разумков сообщил, что заболел коронавирусом
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги