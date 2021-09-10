На следующей неделе Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает 16 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине».

По данным пресс-центра НАПК, в связи с представлением недостоверных сведений в декларации приглашаются следующие лица:

Олег Ковалевский, руководитель ООО КА «Аншлаг» - 13 сентября, с 11:00 до 13:00;

Игорь Щедрин, «Демократическая топор» - 15 сентября;

Дарт Вейдер, «Блок Дарта Вейдера» - 14 сентября.

Также НАПК вызывает Елену Симоненко, бывшего замминистра здравоохранения, Олега Ющенко, бывшего замминистра инфраструктуры.

Также в НАПК вызываются также Марина Лысенко - бывший заведующий сектором Главного управления Гоструда в Харьковской области, Руслан Мищенко - бывший следователь Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтаве, Василий Клименко - бывший председатель Маньковской райгосадминистрации Черкасской области, Виктор Петровский - завсектором государственного рыночного надзора, старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Карпатского округа и другие.