также в разделеОбщество
Зеленский назначил директора Нацинститута стратегических исследований 9
«Смотрящий» из РФ скрывался в городке на Тернопольщине 9
ГБР разоблачило масштабную схему ввоза в Украину российского топлива 15
Аэропорт «Ужгород» принял первый авиарейс в рамках соглашения со Словакией 8
ЕС передал украинской полиции служебные авто и оборудование на €3,4 млн 12
Бывший сотрудник МВД организовал канал переправки нелегалов в ЕС 10
Рада запретила сексизм в рекламе 24
В Минздраве озвучили три сценария развития ситуации с COVID-19 24
Ляшко сообщил, когда в Украине введут желтую зону карантина 26
Минздрав: В Украину уже ввезли 22 миллиона доз COVID-вакцины 15
Из Кабула коммерческим рейсом эвакуированы двое украинцев 23
СБУ задержала на Одесчине участника «Исламского государства» 31
В Украине зафиксировано 3615 новых случаев COVID-19 57
Начальника Летной академии со второй попытки арестовали 58
Данилов: Армия готова взять Донецк и Луганск, если президент даст команду 1737
9 сентября. Картина дня 63
Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам 10
В херсонских плавнях нашли плантации конопли 21

На следующей неделе Национальное агентство по предотвращению коррупции   приглашает 16 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях в Украине».

По данным пресс-центра НАПК, в связи с представлением недостоверных сведений в декларации приглашаются следующие лица:

Олег Ковалевский, руководитель ООО КА «Аншлаг» - 13 сентября, с 11:00 до 13:00;

Игорь Щедрин, «Демократическая топор» - 15 сентября;

Дарт Вейдер, «Блок Дарта Вейдера» - 14 сентября.

Также НАПК вызывает Елену Симоненко, бывшего замминистра здравоохранения, Олега Ющенко, бывшего замминистра инфраструктуры.

Также в НАПК вызываются также Марина Лысенко - бывший заведующий сектором Главного управления Гоструда в Харьковской области, Руслан Мищенко - бывший следователь Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Полтаве, Василий Клименко - бывший председатель Маньковской райгосадминистрации Черкасской области, Виктор Петровский - завсектором государственного рыночного надзора, старший государственный инспектор по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Карпатского округа и другие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги