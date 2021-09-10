Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела «вагнеровцев» пришла к выводу, что пятый президент Петр Порошенко не мог санкционировать это «специальное мероприятие», поскольку его планировали в июле 2020 года.

Об этом заявила руководительница ВСК Марьяна Безуглая во время брифинга, передает Украинская правда.

«Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но мы видим, что в 2014-2018 году - это рутинная работа, а планирование специального мероприятия - это июль 2020 года.

В июле СБУ была передана информация по результатам документирования лиц и отобрано несколько десятков тех, которые составляют оперативный интерес. И из этих нескольких десятков были отобраны 33.

Сделаю вывод, согласно нашим исследованиям, Петр Алексеевич, принимая во внимание, что ту информацию, которую мы получили, планирование шло в июле 2020 года, а это произошло в июле 2020 года, не мог санкционировать.

У меня вопрос, почему Петр Алексеевич фактически ввел в заблуждение как ВСК, так и все общество, какие мотивы в целом заявить о личном санкционировании в 2018 году, для чего врать?» - говорит нардеп.

Безуглая заявила, что это была не спецоперация, а «специальное мероприятие», и посадку самолета в Украине не планировали. Зато спецслужбы якобы ожидали, что «вагнеровцев» задержит Турция в аэропорту Стамбула после их прилета туда. Также отмечается, что Турция не знала ничего об этом деле.

Как сообщал ForUm, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании.

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнер».