Желтый уровень эпидопасности будет введен после принятия изменений в постановление об адаптивном карантине.

Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Принято решение, что желтый уровень эпидемической опасности мы введем после того, как предложенные Минздравом изменения будут одобрены на правительстве. Сейчас, за эту неделю, мы прошли согласование со всеми центральными органами исполнительной власти и отрабатываем юридические правки с Минюстом. Как только будет их вывод, мы будем просить премьер-министра созвать внеочередной Кабинет министров, где рассмотрим вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантине. После этого оно вступит в силу через 7 дней, как его одобрит правительство. После этого будут все основания национальной комиссии ТЭБ и НС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидопасности. А красный уровень эпидопасности будет устанавливаться для конкретных областей», - сказал Ляшко.

Он напомнил, что для работы школ на желтом уровне сейчас установлено требование о вакцинации 80% педагогического состава учебного заведения. В то же время, для работы в желтой зоне других сфер, например, культурных учреждений, учреждений общественного питания, предусмотрена возможность использовать одну прививку из курса вакцинации.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.