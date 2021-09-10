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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 406 больных коронавирусом.  Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«406 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 227 132», - сообщил Кличко.

Заболели 199 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет. А также 20 девочек от 1 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек. В общем коронавирус преодолели 217 929 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 82, Дарницком - 67, и в Святошинском районе - 60 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 9 сентября в Украине зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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