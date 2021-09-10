За сутки 9 сентября в Украине зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1056 человек, летальных случаев – 76, выздоровели 1310 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР - 28961 человек, методом ИФА - 6784 лица, экспресс-тестами - 25236 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2310554 лица, выздоровели – 2218873, летальных случаев - 54 251, проведен 12217031 ПЦР-тест.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
Напомним, за сутки 8 сентября 2021 в Украине было зафиксировано 3663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19.
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