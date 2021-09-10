Контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках операции «Мигрант» на Львовщине обнаружили и задержали 24-х граждан Бразилии, незаконно находящихся на территории Украины и которые намеревались попасть в страны ЕС, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой «футбольных болельщиков из Бразилии».

Сейчас осуществляется проверка задержанных нелегалов на возможную причастность к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Согласно действующему законодательству будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечения к ответственности виновных лиц.