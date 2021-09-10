также в разделеОбщество
ЕС передал украинской полиции служебные авто и оборудование на €3,4 млн 2
Рада запретила сексизм в рекламе 20
В Минздраве озвучили три сценария развития ситуации с COVID-19 19
Ляшко сообщил, когда в Украине введут желтую зону карантина 21
Минздрав: В Украину уже ввезли 22 миллиона доз COVID-вакцины 12
Из Кабула коммерческим рейсом эвакуированы двое украинцев 23
СБУ задержала на Одесчине участника «Исламского государства» 31
В Украине зафиксировано 3615 новых случаев COVID-19 57
Начальника Летной академии со второй попытки арестовали 56
Данилов: Армия готова взять Донецк и Луганск, если президент даст команду 1428
9 сентября. Картина дня 62
Норвегия разрешила въезд вакцинированным украинцам 10
В херсонских плавнях нашли плантации конопли 20
У школьников не будут требовать тесты на COVID-19 22
Полиция будет устраивать рейды для контроля масочного режима 23
ЕСПЧ признал владельцев страниц в соцсетях ответственными за содержание комментариев третьих лиц 29
Агрофирма на Днепропетровщине удерживала 120 человек в трудовом рабстве 28
В Харькове частная клиника подделывала COVID-справки 18

Контрразведчики Службы безопасности Украины в рамках операции «Мигрант» на Львовщине обнаружили и задержали 24-х граждан Бразилии, незаконно находящихся на территории Украины и которые намеревались попасть в страны ЕС, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Иностранцев он размещал в собственной гостинице под легендой «футбольных болельщиков из Бразилии».

Сейчас осуществляется проверка задержанных нелегалов на возможную причастность к совершению преступлений на территории Украины и за рубежом, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к организации незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Согласно действующему законодательству будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечения к ответственности виновных лиц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
9
Теги