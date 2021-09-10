Владимир Путин после более чем трехчасовых переговоров с Александром Лукашенко заявил о согласовании всех 28 программ «Союзного государства» РФ и Беларуси.

Об этом Путин заявил на совместной с Лукашенко пресс-конференции по итогам состоявшихся в Москве переговоров, сообщает Укринформ.

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», - сказал Путин. Кроме того, до 1 декабря 2023 года будет подписан документ «о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства». Российский лидер также заявил, что предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов и договор о едином рынке электроэнергии.

По словам Путина, Россия и Беларусь переходят к единой промышленной политике и «доступу к госзакупкам и госзаказам». В согласованных документах также речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов.

В свою очередь Лукашенко уточнил, что решение о единой валюте пока не принято, поскольку «проблема в том, где будет расположен эмиссионный центр».

Путин добавил, что в пятницу планируется одобрить принятые решения на заседании совета министров «Союзного государства» в Минске. После этого они будут вынесены на утверждение высшего государственного совета «Союзного государства» России и Беларуси, заседание которого планируется провести до конца года.

Напомним, власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают интеграцию двух стран. В последние годы переговоры строились вокруг 31 «дорожной карты», при этом их проекты не публиковались.

Жители Беларуси в ходе акций протеста заявляли о несогласии с «углубленной интеграции» с Россией.