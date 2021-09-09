Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии закладки камня в сквере на углу улиц Липской и Институтской в ​​Киеве, где будет сооружена скульптурная композиция украинскому писателю, ученому и публицисту Ивану Франко. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе КГГА.

Композицию, которую создаст Международный фонд Ивана Франко, установят на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому.

«Вклад Ивана Франко в украинскую культуру неоценим. Он автор более 6000 литературных, публицистических и научных произведений. Писал на нескольких языках, а перевод делал с 19 языков мира, в том числе и восточных. Наследие Ивана Франко является одним из ключевых достижений в становлении украинской нации. Поэтому важно, что мы увековечили Каменяра, отдадим дань его памяти и его делу», - отметил Кличко.