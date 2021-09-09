также в разделеСтолица
Здание Речного вокзала сдали в аренду американскому университету 21
Киевлянам предлагают выбрать место для скульптуры борща 10
В Киеве – почти 4 сотни новых больных COVID 12
В Киеве за сутки обнаружили 348 больных COVID-19 15
Госпродпотребслужба: Киев пока не будет переходить в желтую зону карантина 57
Половина киевлян уже сделала прививку от COVID-19 16
В Киеве – более 300 случаев COVID-19 9
Ткаченко: На восстановление костела Святого Николая нужно от 75 млн грн 9
Расстрелы на Институтской: будут судить экс-бойца «Омегы» 60
Полиция проводит обыски из-за некачественного ремонта сквера в центре Киева 14
В Киеве за сутки обнаружили 93 больных COVID-19 8
Метро на Виноградарь не успеют построить до 2023 года 23
В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой 199
Из-за веломарафона сегодня в Киеве перекрыты ряд улиц 18
Установлена причина пожара в костеле в Киеве 27
Полиция предупредила об ограничении движения в Киеве 13
В Киеве горел костел Святого Николая 55
В Доме профсоюзов уверяют, что баннер с Мураевым повесили по ошибке 63

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии закладки камня в сквере на углу улиц Липской и Институтской в ​​Киеве, где будет сооружена скульптурная композиция украинскому писателю, ученому и публицисту Ивану Франко. Об  этом ForUm’у сообщили в пресс-службе КГГА.

Композицию, которую создаст Международный фонд Ивана Франко, установят на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому.

«Вклад Ивана Франко в украинскую культуру неоценим. Он автор более 6000 литературных, публицистических и научных произведений. Писал на нескольких языках, а перевод делал с 19 языков мира, в том числе и восточных. Наследие Ивана Франко является одним из ключевых достижений в становлении украинской нации. Поэтому важно, что мы увековечили Каменяра, отдадим дань его памяти и его делу», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
6
Теги