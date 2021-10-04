Во время рабочего визита в Польшу 4 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в торжественной церемонии открытия в Люблине памятника блаженному священномученику отцу Емельяну Ковчу. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

От имени государства и от себя лично министр выразил благодарность комитету, который занимался созданием монумента, в частности его главе Ивану Васюнику, Украинской греко-католической церкви, мэрии города Люблин и ее президенту, и всем, кто присоединился к сохранению памяти об отце Емельяне Ковче.

«Эта память является важным уроком человечности. Для МИД Украины было делом чести присоединиться к этому проекту и стать его частью. Фигура Емельяна Ковча - монументальная для Украинского государства. О ней должен знать весь мир», - заявил министр.

Кулеба отметил, что отец Емельян Ковч был особой фигурой: «Он не только спасал евреев от Холокоста, но и последовал за своей паствой в нацистский концлагерь, был с ней до самого конца. Потому что Бог нужен всем, кто страдает, независимо от национальности и вероисповедания».

Министр напомнил, что еще находясь в оккупированном нацистами Львове, отец Емельян Ковч решился открыто стать на защиту евреев в письме к Гитлеру.

Справка: Блаженный священномученик отец Емельян Ковч (1884-1944) - украинский греко-католический священник-миссионер, исповедник, капеллан Украинской Галицкой Армии. Во время немецкой оккупации Галичины пытался спасти евреев от уничтожения: крестил их и выдавал им метрики о крещении, несмотря на очевидный риск расправы со стороны нацистской оккупационной администрации. В общем выдал более 600 таких свидетельств.

Обратился с письмом к Гитлеру, в котором осуждал массовые убийства евреев и требовал разрешения посещать евреев в гетто. За эти действия 30 декабря 1942 был арестован гестапо и брошен во львовскую тюрьму на Лонцкого, а в августе 1943 года переведен в концлагерь Майданек, где тайно продолжал свою священническую деятельность.