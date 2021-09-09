Министерство здравоохранения обновило стандарты оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, 8 сентября внесены изменения в приказ Минздрава от 28.03.2020 № 722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19)».

Изменения расширяют перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА. Это лица, которые:

являются медицинскими работниками, оказывающих медицинскую помощь и/или ухаживают за пациентами, больными COVID-19;

являются работниками лабораторий, работающих с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов с COVID-19;

являются работниками патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;

являются другими медицинскими и фармацевтическими работниками;

являются пациентами, нуждающимися в плановой госпитализации, и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

являются социальными работниками;

являются работниками Национальной полиции Украины, Службы безопасности президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, которые контактируют с президентом Украины;

являются работниками Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

являются призывниками, военнослужащими;

являются работниками учреждений закрытого типа;

пересекают контрольные пункт въезда-выезда

должны быть протестированы в ходе расследования вспышки заболеваемости.

Если нет возможности провести экспресс-тестирование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2, лиц из первых пяти категорий в списке выше нужно тестировать с использованием метода ПЦР.

Врач, который оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрав по административно-территориальной принадлежности о результате лечения и/или прекращения самоизоляции лиц, подлежащих определению подтвержденного случая COVID-19, не позднее чем через 1 день с даты , когда он станет известным. Ранее у врачей на это было три дня.